Gabe aus einem Guss

Mädchen und Buben, Eltern, Omas, Opas, Tanten und Onkel bunt gemischt: Wenn sich an Heiligabend die Familien um 15.30 Uhr bei der Kinderweihnacht in der evangelischen Offenbarungskirche an der Schildensteinstraße einfinden, wenn Ruhe einkehrt in den Bankreihen, es langsam still wird im Gotteshaus – dann kommt der magische Moment. Zum allerersten Mal wird dieses zweigestrichene Cis der neuen Glocke vom Turm herunterklingen, das fortan zur Berg am Laimer Heimatmelodie gehört. Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk, auf das sich nicht nur Pfarrer Felix Breitling seit vielen Wochen freut. Sogar der Name passt zu Weihnachten: „Fürchtet euch nicht!“