“Wir bereiten uns auch auf einen hohen Anstieg an Malaria in den kommenden Wochen vor”, sagte Djamila Cabral, Leiterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Mosambik, der Deutschen Presse-Agentur. Die ersten Maschinen mit Hilfsgütern - darunter auch Moskitonetze - sind bereits gelandet, weitere Flüge sind geplant.

Zwei Wochen ist es her, dass Idai die Region verwüstet hat. Jetzt hat der Wettlauf gegen die Zeit begonnen.