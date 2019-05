Eine Flöte spielt, nun beginnt „Ram Muay“, ein Ritual, das jedem Boxkampf vorausgeht. Cameroon kennt es seit vielen Jahren. Er war acht, als er das erste Mal in den Ring stieg, heute ist er 13 Jahre alt. Die Kinder tanzen einmal den Ring ab, verbeugen sich in jeder Ecke, bezeugen so ihren Respekt vor Buddha und ihrem Lehrer. Dann läutet die Glocke, und Cameroon legt das Stirnband ab, streckt die Arme, tänzelt in die Mitte, die Hand des Schiedsrichters saust nach unten.