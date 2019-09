Ganz normale Traumjobs

Ein paar Kilometer weiter südlich, in Steglitz, sortiert Leonie Geißelhardt in der der Ingeborg-Drewitz-Stadtteilbibliothek ausgeliehene Kinderbücher zurück. Die 20-Jährige mit dem Down Snydrom prüft Signaturen und sortiert die Bücher wieder an ihren richtigen Platz. Manche findet sie so interessant, dass sie darin blättert. Sie liebt Bücher. Über ihren Job sagt sie: "Ich bin hier sehr glücklich."