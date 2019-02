Zain schreibt. Allein das ist schon eine Sache, die er sich vor kurzem kaum hätte vorstellen können, denn noch vor wenigen Monaten konnte er so gut wie keine Buchstaben lesen. Zain war Analphabet. Aber das ist fast die kleinste Sensation in der unglaublichen Geschichte dieses jungen Syrers. Zain Al Rafeea, 14 Jahre alt, steht vor der Klasse und schreibt kurze Sätze an die Tafel. In einer fremden Sprache, in einem Land, das seiner Heimat kaum ferner sein könnte.