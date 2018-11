Die örtlichen Fremdenverkehrsunternehmen hatten zunächst Angst, die Trockenheit könne ihnen das Geschäft verderben. Pustekuchen. Mehr Besucher als 2017 meldeten die Touristik-Verantwortlichen zum Saisonschluss. Das, vom mangelnden Regen abgesehen, exzellente Wetter und die Neugier auf die Ruinen, die etwas großspurig, dafür werbewirksam als "Edersee-Atlantis" angepriesen werden, lockten Publikum aus ganz Deutschland an.

Der Geschäftserfolg in diesem Jahr aber löst nicht den Konflikt, der seit geraumer Zeit zwischen den See-Anrainern, Schifffahrtsunternehmen bis hin zu Landes- und Bundesbehörden ausgetragen wird. Im Ort mag man insbesondere in trockenen Jahren, nicht mehr so viel Wasser zu Gunsten der Schifffahrt auf der Weser aus dem See ablassen. Ein für alle Seiten tragbarer Kompromiss wird immer noch gesucht. Der Handlungsdruck nach einem so trockenem Jahr wie diesem steigt.