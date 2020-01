Verbranntes Land

In Australien sind viele Menschen an die jährliche Feuer-Saison gewöhnt, auch die Ökosysteme haben sich daran angepasst - nun aber brennen auch Wälder, die eigentlich gar nicht brennen dürften. Die Regenwälder im Norden von New South Wales zum Beispiel und in Queensland, oder der Hochland-Regenwald im Naturschutzgebiet Mount Hyland oder die "kalten" Regenwälder in Tasmanien.