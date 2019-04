Zirkus Knie

Manege Frei

für eine heile Welt

Früher war der Zirkus ein Ort der Freiheit, Exotik, Grenzüberschreitung. Was bleibt davon in einer Zeit, in der überall Zirkus ist? Ein Besuch beim Zirkus Knie, der seit 100 Jahren durch die Schweiz tourt.



Von Martin Zips