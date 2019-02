Ein Tor in die Zukunft

Das mit dem "Vorbildcharakter“ sagt übrigens Stadtbaurätin Elisabeth Merk zu dem, was die Investoren von der Jost Hurler Unternehmensgruppe hier hochgezogen haben, für einen nach eigenen Angaben mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Entstanden ist ein Quartier mit etwa 1000 Büro-Arbeitsplätzen und Wohnungen für gut 400 Menschen. Und das Fünf-Sterne-Hotel der Marke "Andaz“ mit seinen 277 Zimmern, das diese Woche eröffnet wurde, womit nun alle neun Gebäude des Schwabinger Tors in Benutzung sind. Ein Rundgang zeigt, was dieses Quartier besonders macht, was München von ihm lernen kann und dass eine gute Idee zu haben alleine nicht reicht.