Es ist das erste Mal seit den Tagen des ersten Nachkriegs-OB Thomas Wimmer, dass ein Dreikampf um das höchste Amt in der Münchner Kommunalpolitik stattfindet. Bislang haben SPD und CSU diesen Wettbewerb allein unter sich ausgetragen. Bei recht eindeutiger Tendenz: Mit Erich Kiesl hat es nur ein einziges Mal ein Christsozialer auf den Chefposten im Rathaus geschafft, von 1978 bis 1984.

Alle anderen Oberbürgermeister hatten ein SPD-Parteibuch – von Wimmer über Hans-Jochen Vogel, Georg Kronawitter (der Vorgänger wie Nachfolger Kiesls war) und Christian Ude bis zum aktuellen Amtsinhaber Reiter. Ude fuhr dabei Ergebnisse bis 66,8 Prozent ein (2008), Vogel kam 1966 sogar auf 78 Prozent.

Derart eindeutige Ergebnisse erwartet am 15. März 2020 kein einziger Beobachter. Die Frage lautet: Erreicht einer der Kandidaten gleich auf Anhieb eine absolute Mehrheit der Stimmen? Oder müssen die Münchner am 29. März noch einmal an die Urne – zur Stichwahl nämlich, an der dann die Entscheidung zwischen den beiden stärksten Bewerbern fällt.