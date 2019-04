Auf dem Friedhof an der Arcisstraße wird niemand mehr beerdigt, und doch ist er noch immer ein Ort des Gedenkens an die Toten. Aber er ist auch ein Park, in dem ungewöhnliche Pflanzen und seltene Tiere leben und der den Menschen zur Erholung dienen soll, sofern diese in kultivierten Bahnen verläuft.

Die Nazis haben den Friedhof 1939 stillgelegt, weil er ihren städtebaulichen Plänen im Weg stand. 1943 fanden die letzten Beerdigungen statt. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Grabanlagen, insbesondere die prachtvollen Arkaden, weitgehend zerstört.