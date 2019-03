Die Wintermonate haben hier wie in den meisten Wäldern Oberbayerns erhebliche Schäden hinterlassen. Unter der weißen Last sind über den gesamten Wald verteilt Bäume umgeknickt oder abgebrochen.

Und weil es in der Region um München den bayerischen Staatsforsten zufolge „der schneereichste Winter in den vergangenen 15 Jahren“ war, sind die Aufräumarbeiten so kompliziert und gefährlich wie lange nicht.