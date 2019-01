Schöne neue Coworking-Welt

Sie haben die Augen geschlossen, die Hände auf den Oberschenkeln. Sie sitzen im Kreis, auf dem Sofa aus Samt und den kleinen Hockern. Fünf Frauen. Drei Männer, der Sales Manager einer Firma aus Hamburg zum Beispiel. Die Stimme aus dem Handy in der Mitte gibt vor, was zu tun ist: „Take your time to settle in“ oder „Concentrate on your body“. Sie versuchen es zumindest, ein leises Atmen. Dann aber schlagen die Türen, die Kollegen machen sich auf zum Mittagessen, und die ersten öffnen wieder die Augen.