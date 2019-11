Fernseher an, Chipstüte auf. So oder ähnlich liefen die Vorbereitungen für Fernsehabende früher. Wer heute Filme und Serien sehen will, muss besser vorbereitet sein: Zusätzlich zum klassischen Programm wächst das Streamingangebot rasant. Neben den großen Portalen Netflix, Sky und Amazon hat vergangene Woche auch Apple einen neuen Dienst gestartet, ab Dienstag mischt Disney den Markt auf. So viele Abos, so wenig Zeit. Was der harte Konkurrenzkampf der Anbieter bedeutet, für das Publikum und für die Inhalte: ein Überblick.