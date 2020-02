Als Black Sabbath am 13. Februar 1970 ihr erstes Album veröffentlichten, war Heavy Metal selbst ihnen noch kein Begriff. Heute, 50 Jahre später, füllen Metal-Bands Stadien, hat sich das Genre in unzählige Subgenres verästelt. Was manche immer noch für Lärm halten, ist aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Wir reisen hier in fünf Stufen in die Welt des Metal, mit seinen Legenden, Momenten, Sounds und Absurditäten. Und am Ende, lieber Leser, sind Sie Metal-Experte.



Vor dem Einstieg deshalb schnell eine Frage, damit Sie bei der Ihrem Metal-Vorwissen entsprechenden Stufe einsteigen können (Sie dürfen natürlich auch einfach beim Anfang starten):