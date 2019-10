Und was ist mit diesen Animationen, die immer ins Bild fliegen?

Die kleinen Trickfilme, die man in den Vorspännen oder zwischen den Sketchen sieht, stammen von Terry Gilliam. Der hatte Cleese bereits in seiner Zeit als Cartoonist beim amerikanischen Satire-Magazin Help! kennengelernt und später für die Sendung Do Not Adjust Your Set Animationen beigesteuert, für die auch Idle, Jones und Palin arbeiteten. Gilliams Bildsprache prägte die gesamte Monty-Python-Ästhetik, seine Animationen sind wie ein kurzer, verstörender Blick in eine Parallelwelt, in der nichts und niemand sicher und alles möglich ist: Ein Kinderwagen verschlingt alte Damen, ein riesiger Fuß saust guillotinenartig vom Himmel. Das Surreale und Anarchische des Monty-Python-Humors ist hier ins Unendliche potenziert.