Der eine sitzt in einem Dorf in den französischen Pyrenäen, der andere wohnt in der Hauptstadt von Texas - alle zwei Jahre produzieren sie ein neues Asterix-Album: Wie genau funktioniert die Zusammenarbeit von Szenarist Jean-Yves Ferri und Zeichner Didier Conrad? Die Süddeutsche Zeitung ist nach Austin gereist, um sich das einmal anzuschauen. Und zwar pünktlich zum 60. Geburtstag des unbeugsamen Galliers, der damit genauso alt ist wie seine Schöpfer. Zu Besuch bei Didier Conrad.