Blaue Bücher, rosa Bücher

Federleichte Feen und starke Piraten: Eine SZ-Datenrecherche zeigt, dass es in Kinderbüchern nicht so geschlechtergerecht zugeht, wie man es sich wünschen würde.

Fangen wir mit einem Jungen an, den viele kennen. Die Kinder, weil er bei ihnen im Regal steht. Die Eltern, weil er bei ihnen schon früher dort stand. „Da ist, erstens einmal, Emil selber.“ Erich Kästners Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive erzählt von Emil Tischbein, vom geklauten Geld und von der Berliner Kinderbande, die ganz allein den gemeinen Dieb Grundeis stellt. Der Held dieser Geschichte ist ein Junge und Emils Bande besteht nur aus Jungs. Es kommt auch ein Mädchen vor, das Pony Hütchen heißt, Emils Cousine ist und am Abenteuer Diebesjagd so teilnimmt: „Pony Hütchen radelte strahlend in den Hof (…), sprang aus dem Sattel, begrüßte Vetter Emil, den Professor und die übrigen und holte dann einen kleinen Korb, den sie an der Lenkstange festgebunden hatte. ‚Ich bring euch nämlich Kaffee mit‛, krähte sie, ‚und ein paar Buttersemmeln!‛“

Kaffee und Buttersemmeln statt Detektivarbeit also. Mädchen, das muss man daraus schließen, haben bei einem richtigen Abenteuer nichts verloren. Es sei denn, sie versorgen die Jungs. Klar: Emil und die Detektive ist 1928 erschienen, vor 90 Jahren. Aber Emil wird immer noch gelesen und vorgelesen. Und wenn man sich heute in der Kinderabteilung von Buchhandlungen umsieht, scheint sich am Problem der getrennten Welten auch sonst wenig geändert zu haben. Denn in den Bücherregalen stehen sich Jungs und Mädchen auf den ersten Blick oft unversöhnlich gegenüber. Eine Seite rosa, eine blau, jeweils angeführt von Prinzessin Lillifee und Käpt’n Sharky. Die Frage ist: Stimmt das? Vermitteln die zarte, mit pinkfarbenen Blüten dekorierte Fee und der abenteuerlustige Pirat mit dem Hai als Markenzeichen den richtigen Eindruck? Oder ist der Buchmarkt für Kinder gar nicht so klischeebeladen, wie es Eltern allzu oft erscheint?

Um das herauszufinden, hat die Süddeutsche Zeitung den Katalog der größten Fachbibliothek für Kinderliteratur untersucht, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Die Bibliothek für Jugendbuchforschung an der Universität Frankfurt am Main ist eine international renommierte wissenschaftliche Dokumentationsstelle. Hier wird, so die Vereinbarung mit Verlagen, das Gros der Neuerscheinungen gesammelt. Etwa 50 000 deutschsprachige Bilder-, Kinder- und Jugendbücher aus knapp 70 Jahren sind im Katalog der Bibliothek erfasst - und werden intensiv von den Bibliothekaren verschlagwortet.



Adressat Mädchen Bilderbuch Einhorn Er-Erzählung Fantastische Erzählung Fee / Protagonist Fühlbilderbuch Hilfe Königreich Magie Monografische Reihe Prinzessin Regenbogen Reiten Rettung Schwelle Verlust Zauberstein Ab 3 Abenteuer Abenteuererzählung Bilderbuch Er-Erzählung Fabeltiere Gefahr Kapitän Kind Meer Männlicher Protagonist Schatz Schatzsuche Seeräuber Seeschifffahrt Tiefsee Unterwasserwelt

Wir haben nicht jedes einzelne Buch inhaltlich analysiert, aber den Schlagwortkatalog systematisch ausgewertet. Schlagwörter - im Schnitt 20 pro Werk - funktionieren als schematische Hinweise, worum es in einem Buch geht. Zwei Beispiele, wie das funktioniert und welche Begriffe dann etwa hinter Lillifee und Sharky stecken, sehen Sie oben. Die Schlagwörter dienen dazu, den inhaltlichen Horizont einzuordnen, das Spektrum der Themen, die in ihm verhandelt werden. Schlagwörter verhalten sich zu den Geschichten, die sie bezeichnen, wie die Zutaten eines Gerichts zum Essen, das wir mit ihnen kochen: Wir wissen nicht, wie es am Ende schmeckt, aber wir können aus den Zutaten ablesen, wie ausgewogen die Kost ist.

Um es vorwegzunehmen: Was Mädchen in der Tendenz vorgesetzt bekommen, ist eher einseitige Ernährung, zu süßlich, zu fad, zu kalorienarm. Denn gleichberechtigt sind Jungen und Mädchen in den Kinderbüchern allzu oft nicht. Und das ist ein Problem, denn Kinderbücher bilden, prägen, sozialisieren, erziehen mit. Und sie können die Welt verändern, zumindest die zwischen Kuscheltieren und Murmelbahn. Oder könnten.

Abenteuer für Jungs, Alltag für Mädchen

Denn das Problem sind nicht nur Feen und Piraten, nicht die pinkfarbenen oder matrosenblauen Einbände. Das eigentliche Problem liegt tiefer. Darauf weisen die Schlagwörter und die damit verbundenen Einblicke in die Inhalte der jeweiligen Bücher hin. In ihrer umfangreichen Datenbank vergibt die Bibliothek formale Schlagwörter wie „Ich-Erzählung“ oder „Männlicher Protagonist“ und inhaltliche wie „Reise“. Oder eben „Weiblicher Protagonist“ und „Verlieben“ oder „Schule“. So lassen sich Gemeinsamkeiten, inhaltliche Nähen zwischen einzelnen Geschichten aufspüren und Verbindungen aufzeigen - auch solche, die auf den ersten Blick gar nicht sichtbar gewesen wären. Schaut man sich die Verbindungen zwischen den Schlagworten der Bibliothek näher an, treten Unterschiede zwischen den Geschlechtern hervor. Zum Beispiel sind die Schlagwörter „Abenteuer“ und „Abenteuererzählung“ wesentlich häufiger mit dem Schlagwort „Männlicher Protagonist“ verknüpft als mit „Weiblicher Protagonist“. Männliche Helden erleben unserer Analyse zufolge im Schnitt mehr als doppelt so viele Abenteuer wie ihre weiblichen Pendants. Und zwar nicht deshalb, weil die Bibliothekare traditionell weibliche Erlebniswelten wie die des Reiterhofs nicht als Ort für Abenteuer anerkennen würden. „Pferd“ und „Pony“ sind durchaus mit „Abenteuer“ verknüpft.

Das bedeutet: Jungen machen in Büchern tendenziell häufiger außergewöhnliche, spannende, auch gefährliche Erfahrungen.

Die Erlebniswelt von Mädchen dagegen - auch das zeigt die Schlagwortanalyse - kreist häufiger um Themen wie Tiere, Schule und Familie und verlässt damit die bekannte Alltagswelt weniger.

Zum Beispiel die omnipräsente Conni mit mittlerweile mehr als 100 Geschichten, in denen ihre Leser sie in den Kindergarten oder später in die Schule begleiten. Mal backt Conni Pfannkuchen, mal geht sie reiten. Meistens (nicht immer - gerade in den jüngeren Ausgaben scheint der Verlage neue Impulse zu setzen) macht sie all das mit Mama, weil Papa auf Arbeit ist. Wenn Mama sich den Fuß verletzt, hilft Conny ihr und macht das, was Mama sonst tun würde: kochen, staubwischen, staubsaugen.

Das ist Kinderalltag, deswegen ist die Conni-Reihe auch so beliebt. Eine Reihe, in der ein Junge staubsaugt und seiner Mutter - oder seinem Vater - im Haushalt hilft, gibt es dagegen nicht. Connis männliche Altersgenossen spielen Fußball oder jagen Verbrecher. Bei den ebenfalls omnipräsenten „Drei ???“, die es auch in der „Kids“-Version für jüngere Leser gibt, geht es um „Fußballgötter“, „Schatzhöhlen“, „Laserfallen“ oder um die „Gruft der Piraten“. Darin müssen drei Jungs dem Geheimnis der Schiffswracks im Teufelsriff auf die Spur kommen und dazu zu einer verborgenen Höhle tauchen. Das sind in der Tendenz grundlegend andere Erfahrungswelten als Reiterhof und Wohnzimmer. Mädchen spielen bei den „Drei ???“ keine Rolle, Frauen nur - womit wir wieder bei Pony Hütchen wären -, wenn sie sich um die Verpflegung kümmern.

„‚Okay, jetzt müssen wir nur noch die Taschenlampe trocken rüberbekommen‘, sagte Justus und durchsuchte seinen Rucksack. ‚Wir könnten die Plastiktüte nehmen, in der Tante Mathilda uns die Brote eingepackt hat.‘ Er steckte die Taschenlampe und die Streichhölzer in die Tüte und machte oben einen Knoten hinein. Dann befestigten sie das Ende des Seils an einem Felsen. So konnten sie sich auf dem Rückweg daran entlanghangeln.“ Nun kann man sich fragen, ob es überhaupt eine Rolle spielt, ob mehr weibliche oder männliche Hauptfiguren Abenteuer erleben. Schließlich können sich auch Jungs in Mädchenfiguren hineinversetzen und umgekehrt. Doch die Kluft zwischen den Geschlechtern ist nicht nur Zahlenspielerei, sondern entscheidend. Weil die Figuren in Kinderbüchern den jungen Lesern Orientierung geben, weil sich Kinder mit den Figuren in ihren Büchern identifizieren (wollen), weil solche Rollenvorbilder nachweislich das Selbstbewusstsein stärken.

Wenn die Erlebniswelt der Figuren stark auf ihr Geschlecht hin zugeschnitten und damit eingeschränkt ist, werden Kindern nicht nur beim Lesen Erfahrungen und Möglichkeiten vorenthalten, sondern auch in ihrer Vorstellung von der Wirklichkeit. „Wenn immer süße Prinzessinnen oder tollkühne Helden abgebildet sind, hat das einen subjektivierenden Effekt auf die Kinder. Das ist dann in Ordnung, wenn sich Kinder ohnehin damit identifizieren können – aber wenn ein Mädchen nicht die süße Prinzessin sein, sondern Abenteuer erleben möchte, wirkt das einschränkend“, sagt Lars Burghardt, der an der Universität Bamberg zu Geschlechterrollen in Kinderbüchern forscht. Umgekehrt gilt aber auch: Bücher wirken nicht nur in die gesellschaftliche Realität hinein, sondern bilden sie auch ab. Autoren und Verlage nehmen Einflüsse auf und verarbeiten sie in Geschichten. Gesellschaftliche und feministische Emanzipationsprozesse in den Sechziger- und Siebzigerjahren beispielsweise nahmen in den Kinderbüchern Gestalt an und machten die Kinderbuchwelt heterogener. Die Professorin Caroline Roeder, Leiterin des Zentrums für Literaturdidaktik Kinder Jugend Medien an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, sieht in jenen Dekaden einen „Knick“, was Erzählweise, Themen und auch die Figuren anbelangt: „In den Siebzigern hat sich die Mädchenliteratur emanzipiert, es stehen mehr weibliche Figuren im Mittelpunkt.“ Und in den Achtziger Jahren wurden es mehr, mit Figuren wie Matilda Wurmwald und Ronja Räubertochter beispielsweise. Ronja, die sich Geistern und Graugnomen stellt und den Sprung über den Höllenschlund wagt, gerade weil Birk - erst Feind, dann Freund und außerdem ein Junge - es auch tut:

“Und sie tat es. Sie wusste selbst nicht recht, wie es zuging, aber plötzlich flog sie über den Höllenschlund und landete auf der andern Seite. ‘Du bist gar nicht so ungelenk’, sagte Birk und sprang ihr sofort nach. Aber Ronja wartete nicht auf ihn. Mit einem neuen Sprung flog sie zurück über die Kluft. Da konnte er stehen und ihr nachglotzen, so viel er wollte!”

Aber die Galionsfiguren einer frauenbewegten Zeit reichen nicht, um einen Umsturz auf dem gesamten Buchmarkt anzuzetteln. Vielleicht waren Ronja und Co. ihrer Zeit voraus - das Pendel scheint nach ihnen jedenfalls wieder in die andere Richtung ausgeschlagen zu haben. „Die antiautoritäre Kinder- und Jugendbuchliteratur hat damals sehr bewusst versucht, die Rosa-Blau-Stereotype aufzubrechen. Heute gibt es wieder eine eher stärkere Ausrichtung nach Geschlechtern“, sagt Ralf Schweikart, Vorsitzender des Arbeitskreises Jugendliteratur, der auch den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis organisiert. Warum ist das so? Eine Erklärung liefert das sogenannte Gendermarketing, das auch Schweikart verstärkt beobachtet. Verlage haben offenbar erkannt, dass sich Bücher und alle möglichen und unmöglichen Produkte eben gut verkaufen lassen, wenn sie gezielt Jungen oder Mädchen ansprechen. Sie werden dabei mit einer Art Geschlechterstempel ausgewiesen, weil sie so noch leichter zielgruppenspezifisch an den Mann oder die Frau zu bringen sind. Profitinteressen treiben also das Rosa-Blau-Denken weiter voran.

Und pink für Mädchen und blau für Jungs ist mehr als ein Klischee, wie eine Farbanalyse der Cover von Bilder- bis Jugendbuch zeigt. Die Grafik zeigt die Farbunterschiede bei der Buchgestaltung, je nachdem ob die Protagonisten männlich (links) oder weiblich (rechts) sind. Bei weiblichen Helden gibt es also beispielsweise deutlich mehr pink- und lilafarbene Anteile, während bei Büchern mit männlichen Hauptfiguren im Unterschied klar mehr Blautöne hervorstechen.