Die spinnen, die Gallier

Das soll die Heimat des tapferen Galliers sein? Eine laute Stadt im fernen Amerika, die früher einmal „Waterloo“ hieß? Die heute vollgestopft ist mit Hipster-Cafés, Musikkneipen und Computerfirmen? Gibt es hier in Texas denn irgendetwas, das an das alte Dorf der Unbeugsamen erinnert, an den tapferen Stamm, der den Römern seit jeher die Stirn bietet? Oder irgendjemanden?

Oh ja, den gibt es.