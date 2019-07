Viele Straßenproteste sehen heute so aus. Wie 2016 in Köln, als eine „Spaß-Guerilla“ mit Partyhüten, Masken und Musik die Besichtigung einer teuren Mietwohnung sprengte. Wie 2017 in Washington, als zweihundert LGBTQ- und Klimaaktivisten vor dem Haus von Ivanka Trump tanzten. Wie im Mai 2019, als auf den Straßen von Wien zur Musik der Vengaboys der Rücktritt Straches gefeiert wurde: „Whoah! We’re going to Ibiza!“