Flüchtlinge und das Mittelmeer

Jamado, 22, Senegal

„Ich habe eine sehr schwierige Flucht hinter mir. Ich habe Mali durchquert, Burkina Faso, Niger und Libyen. In Libyen haben sie mich zweimal ins Gefängnis gesperrt. Als meine Eltern gestorben sind, hatte ich beschlossen, nach Italien zu fliehen. Mein jüngerer Bruder hatte sich auch auf den Weg nach Libyen gemacht. Als ich dort ankam, sagte man mir, dass er in der Wüste gestorben sei, nachdem Räuber ihm sein Essen und sein Wasser weggenommen hatten. Als wir in See stachen, waren wir 150 Menschen an Bord. Auf halber Strecke versagte der Motor. Die Flucht überlebt haben nur 16 Menschen.“