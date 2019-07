Am 10. Juni 1963 klingelte in der Saigoner Zentrale der Presseagentur AP das Telefon. Büroleiter Malcolm Browne nahm ab. So schildert es Michael Ebert, Dozent für Fotojournalismus, der mit Browne gesprochen hat. Am anderen Ende der Leitung kündigte ein Mönch der lokalen Xa-Loi-Buddhist-Pagode etwas Dramatisches für den nächsten Morgen an. „Um was genau es ging, verriet er nicht“, sagt Ebert. Ohne zu wissen, was ihn erwartete, begab sich Browne am Morgen zur Pagode. Damals regierte in Südvietnam der autoritäre katholische Präsident Ngô Đình Diem, der die buddhistische Bevölkerungsmehrheit unterdrückte. Immer wieder gab es Proteste.

Browne war eigentlich schreibender Journalist, doch auf Anweisung trug er eine Kamera bei sich. Er fotografierte, interviewte die Mönche bei Gebeten und bei der Prozession zum Zentrum von Saigon. Dort setzte sich einer der Mönche, Thích Quang Đuc, auf die Straße, wurde mit Benzin übergossen und zündete sich an. Sein Körper brannte, er gab keinen Laut von sich. Browne fotografierte, die Feuerwehr kam, doch die Mönche blockierten die Zufahrt. Dass er ein Jahrhundertfoto gemacht hatte, war ihm nicht bewusst: AP hatte noch kein Bildfunkgerät in Saigon, deshalb wurde der Film zum Entwickeln nach Manila geschickt, dann nach San Francisco und schließlich in die New Yorker Zentrale. 15 Stunden nach der Aufnahme wurde das Foto für andere Medien bereitgestellt, ohne dass es Browne gesehen hatte. Es ist eines der wenigen Protestfotos mit direkten politischen Folgen: US-Präsident John F. Kennedy war so schockiert von dem tödlichen Vorfall, dass er den Staatschef in Vietnam bewusst nicht vor einem bevorstehenden Militärputsch warnte. Fünf Monate nachdem das Foto geschossen wurde, kam es zum Sturz der Regierung.