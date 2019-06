Willkommen im Internet der Augen

Mai 2019: Polizisten in London nehmen einen Mann fest, der sich mit einem hochgeschlagenen Kragen vor Gesichtserkennungs-Kameras schützen wollte. Auch in den USA wollen immer mehr Sicherheitsbehörden die Technologie nutzen. Dass Gesichtserkennung in Europa und Nordamerika langsam ankommt, missfällt Bürgerrechtsaktivisten, Datenschützern und auch einigen Politikern. Der Stadtrat von San Francisco etwa, im Herzen des Silicon Valley, hat den Einsatz der Technologie durch Behörden kürzlich untersagt. In China sind derlei Bedenken irrelevant - das Land gilt als Vorreiter. Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen.