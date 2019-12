Diese Informationen gibt ihr Smartphone weiter. Apps und Webseiten teilen Ihre Daten mit Hunderten Firmen. Und Datenkonzerne wie Google, Facebook und Co. bauen daraus Persönlichkeitsprofile und verkaufen den Zugang zu ihnen an die Werbeindustrie.

Nirgends kommen uns Google, Facebook und Co näher als in unseren Smartphones. Die Geräte sind ständig an unserer Seite, helfen uns durch den Alltag, aber noch mehr als uns nutzen sie den Datenunternehmern. Die sammeln Informationen in Hunderten Apps – und wir merken nichts davon.

Wie funktioniert das?