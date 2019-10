Er lässt sie fliegen

Sein Zimmer ist im ersten Stock. An der Türe steht: Hausmeister Herr Heidemann. Die Türe ist offen. Drinnen, zwischen Werkzeugschränken, sitzt ein bärtiger Mann, 60 Jahre alt, in seinem Reich. Um ihn herum: eine Kabeltrommel, eine Leuchtstoffröhre, ein Terrarium mit afrikanischen Riesenschnecken, eine Gurke, ein Megafon, ein Reinigungsmittel für Erbrochenes, eine Handtuchrolle, ein alter Staubsauger, ein Kinderlineal, Papierstapel in allen möglichen Farben. Auf dem Tisch eine Kaffeetasse mit Aufdruck: „Bleiben Sie ruhig und vertrauen Sie Ihrem Hausmeister.“