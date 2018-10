In ihren Wahlkampfvideos zeigten die Grünen eine idyllische Dorfkirche umringt von Feldern genauso wie einen Transsexuellen, der sich in eine Regenbogenfahne hüllt. Sie versuchten, auch Menschen auf dem Land anzusprechen, noch immer aber haben sie ihre Hochburgen in den Städten. Keinem der Spitzenkandidaten kommt je ein bayrisches Wort über die Lippen, beide leben in München und werden als Großstädter wahrgenommen, Katharina Schulze noch mehr als Ludwig Hartmann. Gendergerechtigkeit und Feminismus fehlten in keiner ihrer Wahlkampfreden.

Hartmann hingegen versuchte mit dem Volksbegehren gegen Flächenfraß, das verhindern sollte, dass die bayerische Landschaft unter Gewerbegebieten verschwindet, auch konservative Wähler auf dem Land anzusprechen. Um dort wirklich durchzudringen bräuchten die Grünen aber eine Verankerung, wie sie Freie Wähler und die CSU haben. Sie sind bei der freiwilligen Feuerwehr, im Trachtenverein und in der Kirche aktiv. Dort aber findet man immer noch wenige Grüne.

Es überrascht deswegen wenig, dass die Grünen gerade in München-Mitte ihren größten Erfolg feiern: mit 42,5 Prozent der Gesamtstimmen erreicht die Partei praktisch CSU-Verhältnisse. 30,3 Prozent ist das Gesamtergebnis in der Landeshauptstadt, auf Platz Zwei landet die CSU mit 25,2 Prozent. Und fünf der neun Münchner Direktmandate gehen auch an die Grünen.