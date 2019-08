Gern hätten die Eichstätter auch die bayerischen Berge vermessen, böten die Ferner an der Zugspitze nicht so ein trauriges Bild. Becht schätzt, bis 2050 dürften in den Alpen die kleineren Gletscher unterhalb von 3200 Metern verschwunden sein. „Die großen am Venediger oder Ortler werden noch eine Weile bestehen.“

Im benachbarten Grastal tauchen im Braun der Berge graues Eis und blaues Wasser auf. Vor ein paar Jahren habe der Gletscher direkt in den See gekalbt, sagt Haas. Nach einer Kurve wird ersichtlich, dass es dazu nicht mehr reicht. „Jetzt ist es nur noch ein Fleckerl“, sagt Strolz.

Seit den 1990er-Jahren hat der Gletscherschwund neue Ausmaße erreicht. Noch können es die Forscher nicht beweisen, aber in der Theorie sind die Auswirkungen dramatisch. Beispiel Erosion: Wo Gletscher abschmelzen, wird lockerer Schutt freigesetzt. Bei Starkregen müsste also die Gefahr von Muren steigen.

Haas ist mit den Messergebnissen zufrieden. Er liegt im Zeitplan, die Daten sehen am Laptop vielversprechend aus. Trotzdem nutzt er die Zwischenlandung, um die Abdeckung von den Instrumenten zu schrauben und die Sensoren zu prüfen. Die beiden Kameras haben nicht durchgehend fotografiert, vielleicht ein Defekt oder ein Wackelkontakt an den Kabeln. Aber das Wichtigste, der Laser, hat funktioniert.

Am Nachmittag wird er noch einmal einige Stellen abfliegen, zur Sicherheit. Am nächsten Tag will er das Martelltal in Südtirol erkunden, das Gebiet liegt am Ortler und ist stark vergletschert. Ein Gegensatz zum Horlachtal und darum für die Forscher so interessant. Die Daten, etliche Gigabyte, schickt Haas an die Uni Wien zur Bearbeitung: „Das wird etwas dauern, bis die fertig sind.“

Sehag läuft bis 2023. Im besten Fall wissen die Forscher dann mehr über die Bergwelt und was mit ihr mal sein wird. Zuvor steht aber weitere Bildrecherche an. Früher sei nicht so konsequent fotografiert worden, sagt Becht, zum 19. Jahrhundert hin werde das Material für das Horlach- und Martelltal dünn. Einige Aufnahmen fand er schon in Archiven, etwa beim Deutschen Alpenverein. Viele weitere, glaubt er, gelte es zu entdecken, sie ruhten versteckt in Privatbesitz, in Fotoalben, auf Speichern. „Für uns sind das Schätze.“ Tatsächlich waren Gletscher bei Alpentouristen stets ein beliebtes Motiv. Bald könnten sie auch ein rares sein.

Wer historische Fotos aus den Untersuchungsgebieten besitzt, erreicht die Forschungsgruppe per E-Mail unter michael.becht@ku.de.