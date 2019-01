Die CSU hat sich nach der desaströsen Wahlniederlage 2008 in München zu einem Sonderparteitag getroffen. 17 Prozentpunkte hat die Partei eingebüßt und damit nach mehr als 40 Jahren die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Nichts ist nach dem Wahlsonntag mehr so, wie es einmal war – nicht im Land und vor allem nicht in der Partei.

Bevor Horst Seehofer am 25. Oktober 2008 die Wahl zum CSU-Chef annimmt, nippt er noch einmal an seiner Apfelschorle. Es ist 14.50 Uhr, als die stellvertretende Vorsitzende Beate Merk auf der Bühne zaghaft ans Mikrofon klopft. Die Wahlzettel sind ausgezählt, das Ergebnis, mit dem die knapp 1000 Delegierten den Nachfolger von Erwin Huber gewählt haben, steht fest.

Seehofer gelingt es dennoch nicht, seinen Erzfeind Söder als Nachfolger zu verhindern. Nach der verlorenen Bundestagswahl muss Seehofer sein Amt als Ministerpräsident abgeben. In seinem ersten halben Jahr führt Söder sogleich Wahlkampf gegen die AfD: Er versucht, die CSU weiter rechts zu positionieren. Das kommt bei Liberalen und den Kirchen schlecht an – und auch bei den Wählern. Die CSU verliert bei der Landtagswahl 2018 die absolute Mehrheit der Sitze, und nicht nur das: Sie stürzt auf das zweitschlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte.

Vor diesem politischen Scherbenhaufen steht also Horst Seehofer. Noch auf dem Sonderparteitag kündigt er an, „dass die Koalition in Bayern ein singuläres Ereignis“ bleiben müsse. Es könne kein anderes politisches Ziel geben als die 50 Prozent plus X. "Daran lasse ich mich auch messen.“

Das Desaster, das die Partei bei jener Landtagswahl erlebt, hat seinen Ursprung noch in der Ära von Edmund Stoiber. Der tiefe Sturz ist auch die Folge seiner radikalen Reformpolitik in den Jahren nach 2003, seiner Rückkehr aus Berlin nach der Bundestagswahl 2005 und des sich über Monate hinziehenden Rückzugs als Parteichef und Ministerpräsident 2007. All das hat viele Wähler vergrault. Die CSU, so scheint es, hat in diesen Jahren ihre Bodenhaftung und ihr Gespür für die Belange der Menschen verloren. Der Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl 2008 ist die Quittung.

Der Absturz bei der Landtagswahl 2008 hat die Partei erschüttert - Seehofer dagegen bringt er in Fahrt. Eine der großen Sorgen, die Seehofer umtreibt: Der CSU kommen die Wähler in den Städten abhanden. Für sie ist die Partei keine politische Heimat mehr. 2003 konnte die CSU noch mehr als 51 Prozent der Stadtbewohner von sich überzeugen. Fünf Jahre später waren es mit 36,6 Prozent schon deutlich weniger.

Sie werden gebraucht – als Beitragszahler; als Fundament für die Werte und Ideen der Partei; als Multiplikatoren der CSU-Ideen auf der Familienfeier, im Sportverein und am Stammtisch. Diese tiefe Verankerung in allen Teilen des gesellschaftlichen Lebens war für die CSU immer eine Säule ihres Erfolges. So bekam sie stets schon sehr früh die Stimmung in der Bevölkerung mit.

Schon der erste Parteichef Josef Müller legt den Grundstein zur Volkspartei, als er die CSU überkonfessionell und liberal-konservativ aufstellt und sich damit gegen die Traditionalisten durchsetzt, die die CSU zur neuen Bayerischen Volkspartei machen wollen. Seither sieht sich die Partei als Vertreter der Interessen aller Bevölkerungsschichten im Freistaat, bindet Bauern ebenso ein wie Akademiker. Die CSU ist Bayern, Bayern die CSU. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich nicht nur in den Wahlergebnissen seit 1962 wider, sondern auch in den Mitgliederzahlen. Eine Volkspartei braucht eben auch viele Mitglieder.

Im Jahr 2014 lag der Frauenanteil an den Parteimitgliedern bei gerade einmal 20 Prozent, 2017 sind es mit 20,5 Prozent unwesentlich mehr. Seit Seehofers Amtsübernahme 2008 (damals lag der Frauenanteil 18,9 Prozent) hat sich also kaum etwas getan. Mit Ausnahme der AfD hat keine andere im Bundestag vertretene Partei weniger Frauen unter ihren Mitgliedern.

Für Seehofer ist es wichtig, die Frauen in der Partei sichtbar zu machen, ihnen Führungsämter anzuvertrauen. So greift er 2010 den Vorschlag der Frauen-Union nach einer Quote auf und will diese auf dem Parteitag durchsetzen. Ob er jedoch mit dem erbitterten Widerstand der Basis gerechnet hat? Sogar Kanzlerin Angela Merkel springt Seehofer bei, ebenso der langjährige Fraktionschef Alois Glück: “Die CSU ist dabei, sich von einem gesellschaftlichen Trend abzukoppeln.” Nach langem Ringen und unzähligen Nachbesserungen kann man sich auf einen Minimalkompromiss einigen. Dieser wird nach stundenlangen und hitzigen Debatten mit 445 von 795 gültigen Stimmen verabschiedet: Auf Landes- und Bezirksebene sollen 40 Prozent der Ämter mit Frauen besetzt werden. Orts- und Kreisverbände werden von dieser Regelung ausgenommen. Von diesen Ebenen ging der heftigste Widerstand gegen eine Quote aus. Auch heute sind von den 108 Chefs der Kreisverbände lediglich elf weiblich.

Besser sieht es an der Parteispitze aus. Drei von fünf stellvertretenden Parteichefs sind Frauen. Bei den Mandatsträgern hat sich die CSU ebenfalls keine Quote auferlegt. Auf die Wahllisten setzt die Partei zwar zunehmend Frauen; die meisten Abgeordneten werden aber direkt gewählt. Und bei der Nominierung der Direktkandidaten setzen sich meist die Männer durch. So kommt es, dass in der Landtagsfraktion nur 21 Prozent Frauen sitzen, in der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag 17 Prozent. Auf 24 CSU-Oberbürgermeister kommt gerade einmal eine Oberbürgermeisterin.